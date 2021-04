30 aprile: oggi si festeggia San Pio

E’ il 120° giorno dell’anno, 17ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 245 giorni.

Santi del giorno

San Pio V (Antonio Ghislieri, Papa) protettore della Congregazione della dottrina della Chiesa.

San Mercuriale di Forlì (Vescovo)

San Pomponio di Napoli (Vescovo)

Etimologia

Pio, deriva dal termine cristiano Pius e significa “devoto, pieno di fede”..

Proverbio del giorno

Aprile suol esser cattivo da principio o al fine

Aforisma del giorno

Ci sono caratteri che per star bene devono far star male gli altri. (Alessandro Morandotti)

Accadde Oggi

1975 – Finisce la guerra in Vietnam

Sei nato oggi?

I nati il 30 aprile sono personalità dominanti, ma hanno spesso il desiderio di rinunciare a posizioni di responsabilità per ritirarsi in una vita all’insegna della comoda armonia. Come manager sono in genere molto esigenti, non solo con gli altri, ma anche con sé stessi. Poiché per molti di loro il dovere è una sorta di Dio, spesso preferiscono non discutere i princìpi di base loro e dei loro superiori, anche a rischio di intraprendere una strada moralmente sbagliata. I nati in questo giorno hanno anche un estremo bisogno d’affetto in famiglia e con gli amici e tendono perciò a evitare il più possibile litigi o dissidi. I figli imparano presto a ottenere ciò che vogliono da un genitore nato il 30 aprile, il quale può sembrare intrattabile, ma in realtà si lascia manipolare facilmente dalle moine dei figli, specie dell’altro sesso.

Celebrità nate in questo giorno

1777 – Carl Friedrich Gauss

1982 – Kirsten Dunst

Scomparsi oggi

1989 – Sergio Leone

1883 – Édouard Manet