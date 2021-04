Ex ufficio giudice di pace di Sapri: accordo con la Guardia di Finanza

SAPRI. Via libera al protocollo d’intesa tra il Comune e la Guardia di Finanza. Le fiamme gialle avranno a disposizione i locali precedentemente adibiti ad ufficio del Giudice di Pace in anticipo rispetto al previsto, per avere l’opportunità di completare gli interventi di allestimento della caserma.

Ex uffici Giudice di Pace saranno sede della Guardia di Finanza

Sapri perse l’importante servizio giudiziario ormai sei anni fa. Nel 2018 l’amministrazione comunale mise a disposizione i locali della locale tenenza. Ciò perché la Caserma della Guardia di Finanza di via Cassandra risulta non più idonea alle esigenze operative del reparto.

Così, al fine di garantire la permanenza delle fiamme gialle sul territorio, l’amministrazione comunale decise di mettere a disposizione un edificio pubblico adeguato. Nel 2020 venne approvato il progetto per i lavori.

L’accordo tra Comune e fiamme gialle

Ora è stato stipulato un accordo in considerazione del fatto che il corpo espresso la volontà di occupare l’immobile prima della stipula del contratto per eseguire ulteriori e necessari interventi per adeguare la sede.

Di qui l’ok dell’esecutivo al protocollo d’intesa che verrà sottoscritto tra l’Ente comunale e la Guardia di Finanza.

Per i locali di via Crispi, previsto un canone annuo di 19.800 euro. Al termine dei lavori verrà sottoscritto un contratto sessantennale. Nessun canone sarà dovuto fino al momento della stipula dell’accordo.