Dipendenti positivi, chiude il municipio di Sala Consilina

Chiudono gli uffici comunale di Sala Consilina dopo la positività di alcuni dipendenti. Da domani saranno quindi garantiti i soli servivi essenziali:

Ufficio di Stato Civile (esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e morte);

Ufficio Anagrafe (esclusivamente previo appuntamento per il rinnovo delle carte di identità scadute o smarrite o per le quali è stato già prenotato in precedenza l’appuntamento sia per il rinnovo che per il ritiro);

Ufficio Protocollo (esclusivamente per gli atti in scadenza);

Comando Polizia Locale (per comprovati motivi di necessità ed urgenza).

Per quanto riguarda le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei soli servizi essenziali al pubblico saranno garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale), accedendo ai suddetti recapiti istituzionali reperibili sul sito del Comune di Sala Consilina all’indirizzo

https://www.comunesalaconsilina.it.

Inoltre al fine di limitare l’accesso di soggetti esterni alla sede Municipale, è consentito l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili relative ai servizi essenziali e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili relative ai servizi essenziali e che non possano essere resi con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici debbano essere scaglionati, mediante prenotazioni di appuntamenti, con frequente areazione dei locali, accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, mantenimento di un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza.