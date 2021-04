Casal Velino, ridefinite le tariffe per i servizi portuali

CASAL VELINO. Il Comune ha ridefinito le tariffe per i servizi portuali in vista dell’imminente stagione estiva, che si estendono all’intero anno. Si parte da una tariffa giornaliera per le imbarcazioni fino a 4 metri di 4,85 euro da ottobre a maggio (13,50 euro a giugno,luglio e settembre, 23,15 euro ad agosto), per arrivare ad un annuale di 1300,05 euro (1040,05 escluso agosto): prezzi via via in crescendo basandosi sulla lunghezza dell’imbarcazione.

Oltre ai 21 metri l’ormeggio costa 27,95 euro per la tariffa giornaliera da ottobre a maggio (75,15 euro a giugno,luglio,settembre, 131 euro ad agosto), per il mensile 704 euro da ottobre a maggio, 1733,40 euro giugno,luglio e settembre, 2311,20 per agosto.

L’offerta invernale da ottobre a maggio è di 4694,65 euro, quella estiva di 6482 euro. L’alta stagione da giugno a settembre costa ai diportisti di questo tipo di imbarcazioni 5778 euro, mentre l’annuale vale 7222,50 euro.

Annuale solo per i residenti è di 5200 euro, mentre l’annuale escluso agosto 5778 euro. Accanto a queste tariffe sono rideterminate quelle per l’allaccio di luce e acqua: per le imbarcazioni fino a 6 metri 1,80 euro al mese e 18 euro l’anno per l’allaccio luce, 4,50 euro al mese e 45 all’anno per l’acqua; oltre ai 18 metri si parte dai 45 al mese e 450 all’anno sia per la luce che per l’acqua.

Le tariffe per i mesi estivi escluso agosto per le tariffe riguardo i servizi di banchina in transito partono da un minimo di 28 ad un massimo di 56 euro: per il mese di agosto partono da un minimo di 35 ad un massimo di 70 euro. Inoltre c’è una tariffa di 2000 euro all’anno per il servizio di alaggio e varo di natanti e imbarcazioni con le gru di proprietà dei Cantieri Nautici, ma per ogni singola operazione si parte da un minimo di 45 a un massimo di 450 euro.