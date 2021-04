Anche a Capaccio e Roccadaspide Open Day per le vaccinazioni

L’ASL Salerno ha comunicato di aver organizzato con i Comuni di Battipaglia, Bellizzi, Montecorvino Rovella, Capaccio Paestum e Roccadaspide, delle giornate straordinarie di vaccinazioni per il prossimo fine settimana che si svolgeranno, nei singoli centri, dalle ore 09,00 alle ore 20,00.

l e 2 Maggio 2021 – Open Week presso il centro vaccinale P.O. “Santa Maria della Speranza”, di Battipaglia, per le vaccinazioni:

Over 80 anche non iscritti in piattaforma dei Comuni di Battipaglia, Bellizzi e Olevano sul Tusciano;

500 utenti Fragili regolarmente convocati dal centro vaccinale.

1 e 2 Maggio 2021 — Open Week presso il punto vaccinale “Pala Schiavo” in via G. Donizzetti, Battipaglia, per le vaccinazioni:

500 utenti, fascia di età 60-79 anni, iscritti in piattaforma, di cui 350 convocazioni già programmate e 150 che si prenotano direttamente nella “Lista Open” presente nel centro vaccinale, di utenti già inseriti in piattaforma.

1 e 2 Maggio 2021 — Open Week presso il punto vaccinale Palazzetto dello Sport “E. Berlinguer” ln via Pescara, Bellizzi, per le vaccinazioni:

500 utenti, fascia di età 60-79 anni, iscritti in piattaforma, di cui 350 convocazioni già programmate e 150 che si prenotano direttamente nella “Listã• Open” presente nel centro vaccinale, di utenti già inseriti in piåfúforma.

1 e 2 Maggio 2021 — Open Week presso la Palestra Comunale, in viale della Repubblica, Capaccio Paestum, per le vaccinazioni:

500 utenti, fascia di età 60-79 anni, iscritti in piattaforma, di cui 350 convocazioni già programmate e 150 che si prenotano direttamente nella “Lista Open” presente nel centro vaccinale, di utenti già inseriti in piattaforma.

1 Maggio 2021 — Open Day presso la Palestra Comunale a Montecorvino Rovella in via Piano, n.3 per le vaccinazioni dei cittadini di Montecorvino Rovella ed Acerno:

500 utenti, fascia di età 60-79 anni, iscritti in piattaforma, di cui 350 convocazioni già programmate e 150 che si prenotano direttamente nella “Lista Open” presente nel centro vaccinale, di utenti già inseriti in piattaforma.

1 Maggio 2021 — Open Day , dalle ore 09,00 alle ore 18,00, presso l’ Unità Operativa Mobile del P.O. di Roccadaspide, in viale degli Ulivi , per le vaccinazioni:

500 utenti, fascia di età 60-79 anni, iscritti già in piattaforma e che si prenotano direttamente nella “Lista Open” presente nel centro vaccinale.