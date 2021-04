Agropoli, proroga concessioni suolo pubblico per attività

AGROPOLI. La stagione estiva è alle porte ed aumenta la voglia di cittadini e turisti di visitare la città, nonché di cenare all’aria aperta, in linea con l’abbassamento della curva dei contagi e la campagna di vaccinazione in questi giorni in atto.

Il comune di Agropoli, ente amministrato dal sindaco Adamo Coppola, proprio alla luce dell’emergenza in corso e delle disposizioni governative, ha deciso di prorogare le concessioni di suolo pubblico per le attività di ristorazione per ciò che concerne la somministrazione di alimenti e bevande.

L’iniziativa segue quella del giugno 2020, quando in via del tutto straordinaria e temporanea furono modificate le linee d’indirizzo per l’allestimento di sedie, tavolini ed ombrelloni del piano dehors esonerando i gestori dal pagamento della TOSAP per le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico, una necessità che fu poi estesa tutto l’anno dal Decreto Agosto del Governo Conte II.

Per i titolari delle autorizzazioni già in possesso, intenzionati ad apportare ulteriori modifiche all’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la comunicazione all’ufficio Suap, allegando la planimetria con l’indicazione delle modifiche apportate.

Ovviamente gli adempimenti e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, si specifica nella delibera, devono essere osservate con scrupolo ed attenzione considerando il perdurare dell’emergenza sanitaria in atto.