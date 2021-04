8 lavori part time per guadagnare online

Se anche tu sei alla ricerca di un lavoro, magari part time, da fare sul web, ti indichiamo di seguito 8 lavori che dovresti tenere in considerazione per guadagnare online stando a casa.

1) Diventare Social Media Manager

Il Social Media Manager è il professionista del futuro. Si tratta di un esperto specializzato nella gestione delle pagine social di brand e di aziende che hanno interesse ad avere una buona posizione sul web.

Se vuoi diventare Social Media Manager non devi fare altro che prendere contatti con un’azienda, studiare bene la sua politica e i suoi obiettivi e comunicare online al posto suo, attraverso la creazione di contenuti che suscitino interesse per il suo pubblico.

Questi contenuti non servono solo a stimolare delle interazioni (like e commenti) da parte degli utenti, ma dovranno trasformare questi ultimi in clienti affezionati, garantendo così il guadagno dell’azienda stessa.

In molti credono che sia un gioco da ragazzi, nulla di più sbagliato, in quanto lavorare con i social richiede capacità, creatività, inventiva e quantomeno minime conoscenze del digital marketing.

2) Copywriter

Ti piace scrivere e creare contenuti che possano coinvolgere e appassionare potenziali lettori? Il lavoro adatto a te è quello del copywriter.

Come per i Social Media Manager, è sbagliato pensare che basti poco per essere uno scrittore del web. Oltre alla conoscenza della lingua italiana, è importante anche avere creatività, saper dire le cose giuste al momento giusto.

Soprattutto è fondamentale saper creare contenuti coinvolgenti, che aiutino il lettore e spieghino lui tutto quello che vuole sapere con parole semplici ma di grande effetto.

Non basta leggere un libro o un tutorial per imparare i trucchi del copywriting. Ci vuole passione, dedizione e tanta voglia di imparare. Ma è comunque un buon inizio per chi voglia lavorare con la scrittura nei ritagli di tempo.

Chissà magari può piacerti così tanto da farlo diventare il lavoro della vita.

3) Programmatore

Se ami il mondo dell’informatica e il computer per te non ha segreti, tra i lavori online part time di cui tenere conto c’è quello del programmatore.

La possibilità di lavorare da casa in questo settore oggi è molto alta, e dal punto di vista economico dà non poche soddisfazioni.

Ovviamente non puoi essere a digiuno di materia e pretendere di diventare programmatore, ma devi conoscere almeno le nozioni base del settore di programmazione.

Un web developer viene ad esempio chiamato per creare e curare un sito web, sia ai privati che alle aziende. E trovandoci nell’era digital, non puoi non tener conto di un lavoro dove la richiesta è molto alta e dove il guadagno è assicurato.

Se hai già un lavoro, non temere. Fare il programmatore non ti limita, o non ti costringe al rispetto di tempo o di spazio, potrai lavorare online (anche da studente) per chiunque vorrai, ovunque vorrai.

4) Bettor professionista

Non molti ci riescono, ma chi ha pazienza di imparare e soprattutto possiede una personalità fredda e razionale può tentare la strada delle scommesse online. Esistono numerose strategie che se seguite pedissequamente possono portare a sostanziali vincite, soprattutto nel lungo periodo.

5) Assistente Virtuale

Uno dei lavori da fare online è sicuramente l’assistente virtuale. Molte aziende oggi preferiscono avere una segretaria da remoto piuttosto che una fisicamente collocata in azienda.

Pur essendo una professione in via di sviluppo, è in grado di soddisfare sia chi esegue il lavoro sia il datore di lavoro.

L’assistente virtuale ha le stesse mansioni della segretaria tradizionale, ma svolge tutti i suoi compiti stando comodamente seduta a casa.

Per questo viene considerata l’alternativa perfetta per chi cerca un’occupazione che non vincoli a spostamenti o ad orari, ma che sia discretamente remunerativa.

6) Call Center da Casa

Anche il call center da casa funziona come l’assistente virtuale.

Molte aziende infatti prediligono l’assunzione di operatori telefonici che facciano il loro lavoro direttamente da casa piuttosto che organizzare un call center in sede.

Se vuoi provare questo lavoro, non serve altro che essere in possesso di PC, cellulare, cuffie e avere dimestichezza nell’interloquire con gli altri. Il resto verrà da sé.

Aprire un negozio online

Gestire un negozio online potrebbe essere un’altra soluzione per un lavoretto part time.

In fondo bastano poche ore al giorno da dedicare all’aggiornamento del sito web e alla presa in carico degli ordini dei clienti.

Certo se le richieste dovessero incrementare si può prendere in seria considerazione l’idea di ingrandirsi. Ma nel mentre, avere un piccolo ecommerce e gestirlo nei ritagli di tempo, può comunque dare i suoi frutti, economicamente parlando.

8) Lavorare online non è un gioco

Qualunque sia la tua scelta tra questi o tanti altri lavori sul web, abbi sempre a mente il fatto che lavorare online richiede serietà e dedizione proprio come per i lavori fisici.

La differenza sta solo nel luogo in cui svolgi le tue mansioni, ma per il resto tutte le aziende hanno bisogno di personale serio che si assuma la responsabilità di ciò che fa, e che non venga meno nei momenti di necessità.

In fondo, rispetto al lavoro in sede, i datori di lavori lasciano piena autonomia di destreggiarsi nelle mansioni affidate, dal momento che potrai gestire i tuoi orari nella maniera che ritieni più opportuno. Per cui lavorare con serietà, data l’ampia autonomia, non ti costa nulla.