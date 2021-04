Covid: dad a Casal Velino, municipio chiuso a Cuccaro Vetere

Continuano i disagi dovuti all’emergenza covid con sospensione di attività lavorative e scolastiche. A Cuccaro Vetere, a seguito di una positività riscontrata, è stata disposta la chiusura del municipio dal 28 al 30 aprile per permettere l’esecuzione dei tamponi a tutto il personale dipendente. In questo periodo è stata sospesa anche la raccolta dei rifiuti.

«Ci dispiace per il disagio e vi preghiamo di non depositare i rifiuti lungo le strade», dicono da palazzo di città.

Problemi anche a Casal Velino dove si attende l’esito di alcuni tamponi su soggetti (adulti e bambini) venuti a contatto con persone positive.

Stop quindi alle lezioni in presenza in due classi della Primaria di Marina; qui resta momentaneamente chiusa anche la scuola Materna. Stesso provvedimento per l’asilo di Acquavella.