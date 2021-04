Commissariato l’ordine dei commercialisti di Sala Consilina – Lagonegro. L’ufficialità da parte del Ministero della Giustizia è arrivata oggi ma la notizia era nell’aria dopo la richiesta della nomina di un commissario fatta dall’ordine nazionale.

“Ho tentato il possibile per evitare lo sfacelo istituzionale pianificato da tre consiglieri – dice il presidente Nunzio Ritorto – Hanno vinto i particolarismi politici”. Lo stesso Ritorto si dice “amareggiato e preoccupato per il futuro dell’ordine”.

“E’ da tempo che i tre consiglieri facevano ostruzionismo. La loro opposizione si è manifestata principalmente nell’assenza ingiustificata dalle sedute consiliari che di fatto ha paralizzato l’attività dell’ordine degli ultimi mesi – aggiunge – Di fronte a questo scenario avevo formulato al Consiglio Nazionale alcuni quesiti sulla decadenza dei consiglieri assenteisti. Sono trascorsi 70 giorni e una risposta non l’ho ancora ricevuta favorendo una situazione di stallo dell’Ordine”.

Su quanto accaduto negli ultimi mesi è stato inviato al Ministero della Giustizia, e per conoscenza anche al Consiglio nazionale e agli iscritti, un rapporto dettagliato sui fatti.

Ritorto si era dichiarato anche disposto a ricoprire, a titolo gratuito, il ruolo di commissario “per garantire l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa, per non gravare sugli iscritti a livello economico e non danneggiare l’immagine della categoria”. Si è invece scelta un’altra strada con la nomina di un commissario esterno.