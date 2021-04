Castellabate: gemellaggio per ampliare le attività sportive legate al mare

Questa mattina presso il municipio di Castellabate, alla presenza del Sindaco f.f., Luisa Maiuri, i due direttori sportivi del circolo nautico “Punta Tresino” e di “Castellabate a vela”, rispettivamente Giovanni Pisciottano e Antonio Ciardi, hanno siglato un atto di Gemellaggio.

Con la firma di tale documento le due associazioni si impegnano a divulgare la pratica delle rispettive discipline sportive, unendo la passione condivisa per il mare e per il territorio con l’obiettivo comune di integrare tutte le svariate possibilità che offrono gli sport acquatici.

Grazie a corsi ed ad escursioni in barca a vela, in canoa, kayak e, novità di quest’anno, in waterbike, si intende creare nel prossimo futuro un unico Circolo Sportivo Nautico, attivo 365 giorni l’anno e aperto a tutti.