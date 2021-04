Agropoli: presto l’attivazione degli InfoPoint

Pronti ad aprire gli infopoint turistici sul territorio del Comune di Agropoli. In particolare i punti informativi saranno posizionati presso piazza della Repubblica, il porto, il Castello, l’area di Trentova – Tresino, il Lungomare, la stazione ferroviaria.

“Gli InfoPoint – precisano da palazzo di città – saranno inseriti in una rete informativa territoriale più ampia, ciò garantirà un valore aggiunto in termini di risonanza delle attività svolte nel nostro comune e dai nostri operatori e di forza per tutto ciò che sarà messo in campo grazie alla collaborazione con enti di valenza sovracomunale quali l’Ente Parco, l’Ept di Salerno, l’Agenzia regionale per il turismo etc…”

Negli scorsi anni gli infopoint furono già avviati tra aprile e maggio ma già nel 2020, causa l’emergenza covid, la loro apertura è stata rinviata. Saranno i ragazzi del servizio civile ad occuparsi dei servizi di accoglienza e informazione.