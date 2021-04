28 aprile: oggi si festeggia Santa Valeria

E’ il 118° giorno dell’anno, 17ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 247 giorni.

Santi del giorno

Santa Valeria (Martire)

San Vitale (Martire)

Beati Lucchese (Lucesio, Lucio o Lucchesio) e Buonadonna (Sposi, terziari francescani)

San Pietro Chanel (Sacerdote e Martire)

Etimologia

Valeria, dal latino “Valerius”, derivante da “valére”, “valere, essere forte e sano”, è un “cognomen” diffuso nell’antica Roma, ed indicante, originariamente, la “gens Valeria”.

Proverbio del giorno

Aprile, dolce dormire.

Aforisma del giorno

Quei difetti, nostro od altrui, che non riusciamo a correggere, li dobbiamo sopportare con pazienza, fino a che Dio non disponga altrimenti. Rifletti che, per avventura, questa sopportazione è la cosa più utile per te, come prova di quella pazienza, senza della quale ben poco contano i nostri meriti. Tuttavia, di fronte a tali difficoltà, devi chiedere insistentemente che Dio si degni di venirti in aiuto e che tu riesca a sopportarle lietamente. (T. da Kempis)

Accadde Oggi

1937 – Inaugurati gli studi di Cinecittà

1975 – Nasce il Fondo per l’Ambiente Italiano

Sei nato oggi?

I nati il 28 aprile sono capaci di usare la loro presenza fisica, emotiva o psicologica in maniera impositiva, se non addirittura intimidatoria. Annoverabili tra le persone più decise e determinate di tutto l’anno, una volta che hanno intrapreso un progetto o un’iniziativa, non cederanno di fronte a nulla. Badano molto all’aspetto fisico e lo curano da ogni punto di vista; sanno essere ottimi amici, amanti e genitori grazie alla loro fermezza nelle avversità e alla loro grande affidabilità.

Celebrità nate in questo giorno

1961 – Laura Boldrini

1908 – Oskar Schindler

1960 – Walter Zenga

Scomparsi oggi

1945 – Benito Mussolini

2003 – Ciccio Ingrassia