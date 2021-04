Teggiano: al via campagna contraccettiva per i piccioni

TEGGIANO. Anche quest’anno il Comune interviene per limitare la presenza di piccioni con una campagna di sterilizzazione farmacologica dei volatili. Da palazzo di città hanno varato un piano che interesserà in particolar modo il centro storico del paese.

Ecco perché fino all’ottobre prossimo si procederà alla somministrazione di un farmaco ai volatili che ha l’effetto antifecondativo.

Un modo per risolvere il sovraffollamento dei colombi che rappresenta un pericolo sia diretto, sia indiretto per gli uomini e gli animali domestici.

Ai residenti l’obbligo di non disturbare i piccioni, non dargli da mangiare né modificare il mangime. La campagna ha preso il via oggi.