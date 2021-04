Policastro: scoperto a spacciare tenta la fuga, arrestato

Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio e dell’uso di droga, nel pomeriggio della scorsa domenica, militari della Compagnia Carabinieri di Sapri ed in particolare gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile guidati dal S.Tenente Forte, hanno tratto in arresto, in flagranza, D.M., 24enne di Santa Marina, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio.

Durante il servizio di perlustrazione e osservazionein Policastro, i militari in abiti borghesi, hanno documentano l’episodio di spaccio intervenendo immediatamente per riscontrare quanto ipotizzato.

Alla vista dei carabinieri lo spacciatore ha tentato la fuga cercando di liberarsi della sostanza e delle banconote provento di spaccio, dando il via ad un inseguimento nei pressi della battigia.Immobilizzato, è stato poi sottoposto a perquisizione domiciliare a seguito della quale è stata rinvenuta una pianta di marijuana alta 30cm, priva didocumentazione per la libera coltivazione, in totale sono stati trovati e sequestrati anche 2 grammi di hashish.

L’arresto è stato convalidato e gli è stata comminata la pena dell’obbligo di firma presso gli uffici della polizia giudiziaria, nonché la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza di cui era percettore.