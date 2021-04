Covid: a Cicerale confermate le misure restrittive

CICERALE. Confermate le misure restrittive nel Comune cilentano. Il primo cittadino Gerardo Antelmo ha firmato un nuovo provvedimento con il quale impone alcune regole da seguire alla luce della situazione dei contagi in paese.

Già due settimane fa il primo cittadino aveva stabilito la chiusura di parchi urbani, giardini e piazze, nonché aree prospicienti le attività aperte al pubblico. L’ordinanza era valida fino al 25 aprile.

Misure restrittive a Cicerale: le disposizioni

Con un nuovo provvedimento, però, sono state disposte ulteriori limitazioni fino al prossimo 5 maggio: chiusi i parchi urbani, i giardini pubblici, le piazze e le aree prospicienti le attività aperte al pubblico.

Nei locali commerciali potrà entrare una sola persona per volta; è vitato sostare nelle aree prospicienti le attività aperte al pubblico in un raggio almeno di 100 metri.

Si alle attività agricole anche hobbistiche e per autoconsumo e all’attività motorie anche a distanza dalla propria abitazione per i soggetti affetti da disturbi del neuro sviluppo (con accompagnatori) ed anche per i minori di 16 anni.