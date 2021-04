Come scegliere una golf car [Guida all’acquisto]

La golf car o colf cart è un veicolo elettrico ampiamente conosciuto nel settore sportivo, cioè tra i giocatori di golf. Fa parte dell’attrezzatura necessaria all’interno di un campo da golf perché permette di spostarsi da una parte all’altra del campo.

Nonostante questo sia il principale utilizzo di una golf car, si è notato nel tempo la sua espansione anche all’interno di altri tipi di settore. La loro comodità infatti è tale che oggi molte aziende grandi hanno deciso di metterle a disposizione dei propri dipendenti per spostarsi da una struttura a un’altra, senza dover perciò camminare. E’ comodo per i dipendenti ma anche vantaggioso per l’azienda stessa. Permettono infatti di risparmiare parecchio tempo durante gli spostamenti.

Le golf car in verità si trovano anche nei resort turistici, per i clienti che pernottano li e passano le proprie vacanze all’interno del resort. Infine, potrebbe decidere di comprare una golf car anche un privato che ha una villa e con un giardino molto spazioso.

Caratteristiche di una macchina da golf

Le golf car sono macchine elettriche. Questa è la loro principale caratteristica. Possono essere poi più o meno grandi. Si parte infatti da macchine a due posti, fino ad arrivare a sei posti. In questo modo con una sola macchina elettrica è possibile spostarsi in tanti contemporaneamente, senza dover mettere a disposizione troppe macchine da golf ai dipendenti o i propri clienti.

Omologata o no? Molti non sanno che in verità le golf car possono essere utilizzate anche su strada, all’interno delle zone pubbliche. Però questo solo e soltanto quando sono state omologate per l’uso stradale. A livello di legge in questo caso vengono immatricolate e poi targate come un quadriciclo leggero. Nonostante si tratti fondamentalmente della stessa macchina da golf, l’omologazione per la strada fa si che il suo prezzo sia decisamente più alto.

La golf car non omologata invece è destinata unicamente all’uso privato, all’interno appunto di un’azienda, oppure di un campo da golf o ancora nella propria residenza privata.

Al momento in cui acquisti una golf car devi valutare anche una serie di dettagli aggiuntivi quali per esempio il colore, il tipo di batteria e di pneumatici, se c’è o no un display a bordo, la presenza o meno di un cassettone posteriore etc. In alcuni casi può esserci una protezione posteriore in PVC per i passeggeri, un gancio traino aggiuntivo, delle coperture laterali in tela etc.

Quanto costa un golf car

Dipende. Dipende da una serie di fattori. Per esempio se è presente o no il controller elettronico del motore, qual è la qualità di costruzione, eventuali accessori aggiuntivi etc. Il prezzo di una golf car varia generalmente tra i 5000 e i 15000 euro se si desidera comprare nuova. Questo valutando ovviamente i prezzi di un’azienda leader del settore come ideashopadria.

Perché scegliere una golf car?

Le golf car abbiamo visto sono macchine elettriche particolarmente utili e comode. Sono infatti facili da guidare, sono silenziose, non c’è bisogno di pagare il bollo per 5 anni visto che funzionano a elettricità e possiedono batterie a lunga durata. Infine, se devono circolare in una struttura privata, non è necessario ne la targa e ne l’assicurazione.