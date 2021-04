Amministratori e volontari in campo ad Ispani per la pulizia del territorio

ISPANI. Volontari e membri dell’amministrazione comunale in campo per la pulizia del territorio. E’ in programma il prossimo primo maggio, infatti, una giornata ecologica. Complici le minori restrizioni imposte dall’emergenza covid, i volontari si raduneranno in campo a partire dalle 9.30.

Si occuperanno di raccogliere e smaltire correttamente i rifiuti abbandonati sul territorio e in particolare nei luoghi più frequentati e suggestivi, a partire dalla località costiera di Capitello.

“L’ambiente – fanno sapere da palazzo di città – è un elemento essenziale del nostro territorio. La sua salvaguardia è un obbligo, oltre che politico di questa amministrazione, anche morale per assicurare a tutti la salubrità e la conservazione dell’habitat naturale”.