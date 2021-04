Tutela delle caretta caretta: Capaccio in campo con l’associazione NaturArt

CAPACCIO PAESTUM. Un progetto per la tutela della tartaruga caretta caretta. E’ l’iniziativa del Comune di Capaccio Paestum che ha accolto la proposta dell’associazione NaturArt finalizzata proprio alla salvaguardia delle tartarughe marine avviando una proficua collaborazione volta al monitoraggio, alla tutela, all’informazione, nonché alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema.

L’amministrazione comunale ha dato il via libera. “I litorali sabbiosi ed in particolar modo le dune sono ambienti fragili esposti quotidianamente a numerose forme di disturbo e accumulo di materiali ma che, nel contempo, costituiscono una vera e propria barriera frangivento favorendo, così le condizioni per lo sviluppo dell’eco sistemi e degli habitat retrodunali nonché la protezione di specie di flora e fauna selvatica”

Di qui, considerato che il litorale capaccese “rappresenta un’area di alimentazione di estrema importanza per le tartarughe marine presenti”, l’Ente ha ritenuto importante patrocinare le varie iniziative in programma da parte dell’associazione NaturArt sia per tutelare le caretta caretta che per informare e sensibilizzare la cittadinanza sul tema.