SP488: a Castelcivita i lavori di messa in sicurezza

La Provincia di Salerno prosegue i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SR 488 fra Castelcivita e Roccadaspide, finanziati con POR Campania 2014-2020.

“A Roccadaspide sono già conclusi – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – mentre stanno continuando a Castelcivita, dove è in corso di realizzazione una gabbionata alla km.ca 14.700 (circa) in località Cosentini”.

L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

“Ogni cantiere aperto, non solo permette la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma promuove anche sviluppo e occupazione nei nostri territori, in un momento particolarmente delicato come questo”, conclude Strianese.