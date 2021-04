Più defibrillatori nel Cilento: al via la campagna de “La Panchina”

Fatto 28 facciamo 31! È la nuova campagna per il 5 per mille promossa dall’associazione La Panchina di Albanella. L’obiettivo è di ampliare la presenza dei defibrillatori nel territorio cilentano.

Dal 2013 l’associazione di volontariato ha installato nelle piccole comunità 28 Dae.

Sono 13 i comuni che in questi anni hanno visto l’installazione dei defibrillatori: Albanella, Altavilla Silentina, Felitto, Orria, Ottati, Torchiara, Agropoli, Stio, Magliano Nuovo, Monteforte Cilento, Piaggine, Laurino, Capaccio-Paestum. I defibrillatori sono provvisti di una struttura riscaldante e di tutti i materiali adeguati allo scopo di essere utilizzati al momento opportuno.

Per il 2022 l’associazione intende acquistarne altri tre dispositivi, uno per la comunità di Albanella, un altro da installare presso il rifugio del Monte Panormo, vetta più alta dei Monti Alburni, l’ultimo, invece, compirà un lungo viaggio per arrivare in Africa e tutelare una comunità in Senegal.

Nell’ultimo anno La Panchina ha sostituito due DAE fuori uso. “Il nostro obiettivo non è soltanto ampliare la rete dei DAE – commenta Emilia Verderame, presidente dell’associazione – ma anche tutelarla sostituendo i defibrillatori non più in funzione così come abbiamo fatto nel 2020, cambiando un Dae ad Albanella, nella frazione Matinella e uno nella frazione di Bosco”.

Speriamo quanto prima di poter riprendere i corsi di primo soccorso realizzati nelle singole comunità. Il DAE, quale fondamentale strumento salvavita, funziona, soprattutto, se ci sono persone formate al suo utilizzo, ma, è importante tener presente che, in caso di bisogno, può essere utilizzato con estrema facilità da tutti, essendo dotato di una voce guida.