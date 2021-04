Noleggio lungo termine senza anticipo iva inclusa: in Italia è boom

La formula del noleggio a lungo termine è sempre più gettonata dagli italiani, che preferiscono optare per una soluzione di questo tipo piuttosto che per l’acquisto di un’auto nuova. Negli ultimi anni si è parlato in più di un’occasione di questa formula, in quanto i vantaggi sono innegabili e sempre più privati hanno scelto di approfittarne. In particolare, sembra essere il servizio di noleggio lungo termine anticipo zero quello maggiormente apprezzato dalle persone, che soprattutto nell’ultimo periodo non hanno una grande liquidità a disposizione. Scopriamo insieme come funziona e perché conviene prenderlo in considerazione.

Noleggio a lungo termine senza anticipo: come funziona

Il servizio di noleggio a lungo termine consente di avere a propria esclusiva disposizione un veicolo senza dover richiedere un finanziamento in banca. La caratteristica principale di questa formula infatti è che prevede il pagamento di un canone mensile, comprensivo tra l’altro anche di assicurazione e manutenzione dell’auto. In sostanza dunque non bisogna disporre di liquidità, perché ogni mese si paga una piccola rata.

La formula del noleggio a lungo termine senza anticipo è quella più gettonata tra i privati perché ancora più vantaggiosa e adatta a coloro che non dispongono di una grande liquidità. Non bisogna infatti pagare alcuna maxi rata iniziale, il che è un altro vantaggio non da poco. Si corrisponde da subito il canone mensile e dunque non bisogna sostenere alcuna spesa ingente, nemmeno all’inizio.

Quali auto si possono prendere a noleggio

Attualmente, è possibile prendere a noleggio praticamente tutti i modelli di auto e anche questo è un gran bel vantaggio perché si è liberi di scegliere il veicolo che si preferisce e non ci si deve accontentare. Naturalmente, l’importo delle rate mensili dipende dall’auto che si desidera prendere a noleggio e sale inevitabilmente con l’aumentare del valore del veicolo. In tutti i casi però parliamo di cifre del tutto abbordabili, che si possono sostenere senza grandi problemi e soprattutto senza dover chiedere finanziamenti in banca.

Per quanto riguarda nello specifico l’offerta del noleggio a lungo termine senza anticipo, solitamente la scelta in questo caso è più limitata e difficilmente contempla i veicoli di maggior valore. Si trovano però numerose city car di ultima generazione ed auto elettriche dei migliori marchi dunque la scelta non manca di certo.

Cosa succede quando scade il contratto

Il noleggio a lungo termine ha una durata determinata, che non supera solitamente i 3-4 anni. Una volta che scade il contratto si restituisce semplicemente il veicolo ma si è anche liberi di tenerlo, pagando un canone inferiore. A seconda del pacchetto che viene offerto dalla concessionaria, le soluzioni una volta scaduto il contratto sono diverse ed è quindi possibile optare per quella migliore per le proprie esigenze.

Si può sostituire l’auto con un modello nuovo, tenere la stessa approfittando di offerte ancora più vantaggiose, ma anche rinunciare a qualsiasi rinnovo nel caso non si avesse più necessità di guidare un veicolo. Massima libertà di scelta dunque: anche questo rende il servizio molto apprezzato dagli automobilisti, che sanno di poter decidere cosa fare in ogni momento.