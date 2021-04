Sant’Arsenio, ok a riqualificazione rete fognaria

SANT’ARSENIO. Il comune, retto dal sindaco Donato Pica, è risultato beneficiario di fondi aggiuntivi di 50.000 euro per la realizzazione dei lavori di sollevamento depurativo dei tratti della rete fognaria in località Cannavali, via Annunziata, via Difesa e via Sottobraida.

Le risorse provengono dal decreto del Ministero dell’Interno dello scorso 11 novembre che assegna contributi aggiuntivi anche per il corrente anno 2021 destinati agli interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, quindi nei prossimi giorni dovrebbero già partire i lavori.