New Basket Agropoli corsara a Rende

La New Basket Agropoli vince anche contro il Rende, in trasferta e resta stabilmente al secondo posto in classifica, a sole due lunghezze dalla capolista Lamezia, uscita sconfitta sul parquet di casa ad opera della Pallacanestro Salerno. I delfini, impegnati questo pomeriggio in terra calabrese hanno saputo dettare i tempi di gioco, con una gara attenta, uscendo vincitori dal parquet ospite. I cilentani partono subito bene e chiudono il primo quarto con un largo vantaggio (8-23). I locali nel secondo quarto guadagnano terreno, ma è la New Basket Agropoli ad aggiudicarsi anche il secondo parziale, chiudendo il primo tempo in vantaggio di 18 lunghezze (25-43). Nel terzo e quarto quarto, sebbene il Rende riesca ad aggiudicarsi entrambi i parziali, la compagine di coach Lepre mantiene saldamente l’inerzia della partita e chiude la stessa col punteggio di 64 – 77.

Questo il commento di coach Franco Lepre: “Abbiamo rispettato la tabella di marcia, facendo due vittorie consecutive in altrettante trasferte, giovedì contro Angri e oggi contro Rende. Era fondamentale farlo, come detto alla vigilia per quella che sarà la post season. Ora ci aspetta Cercola domenica prossima quindi inizierà la fase a orologio in cui avremo tre gare in casa e due in trasferta”. Venendo alla gara odierna: “era assente Di Mauro ma i ragazzi hanno fatto una buona gara, con un approccio subito importante, tale da far comprendere agli avversari che volevamo vincere. Sapevamo che era una gara complicata e così è stato, ma siamo stati bravi portando a casa bottino pieno”.

TABELLINO

BIM BUM BASKET RENDE – NEW BASKET AGROPOLI 64 – 77

BIM BUM BASKET RENDE: Cersosimo 10, Coluccio 10, Guzzo8, Misolic 7, Pekovic 8, Konate 11, Lalic 3, Dimitrovic 7. Allenatore: Carbone

NEW BASKET AGROPOLI: Tarolis 16, Pekic 28, Borrelli 7, Lepre 7, Cinalli 11, Farese 8. Allenatore: Lepre

Parziali: 8-23; 17-20; 19-16; 20-1