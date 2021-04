Sporting Sala Consilina: festa per i salesi che balzano in A2

Oggi si è concluso il 26° ed ultimo turno del campionato di Calcio a 5, Serie B, Girone F, con occhi puntati sulla sfida tra United Aprilia e Real Terracina. Il programma è cominciato alle ore 16:00, con cinque match in contemporanea.

Serie B: le gare di oggi



A.P. Calcio A 5 – Leoni Futsal Club Acerra al Palajacazzi d Aversa, con le due squadre che si son dovute dividere i punti, terminando il match 5-5, grazie alle reti di Natale, tripletta di Bonato e la rete di Beluco per gli uomini di Giuseppe Mangiacapra, mentre per gli avversari vanno a segno Brillante (doppietta) e Suarato. I padroni di casa confermano il terzo posto in classifica a 51 (Playoff), mentre gli ospiti terminano la stagione a metà classifica con 24.

Il Benevento C5 sfida tra le mura amiche l’Alma Salerno e s’impone per 3-1, con le reti di Cerrone, Romano e Volonnino per i sanniti, mentre gli ospiti rendono la sfida meno amara con la sola rete messa a segno da Dariel. La classifica colloca la squadra di Fabio Oliva al secondo posto (Playoff), mentre l’Alma Salerno termina il proprio percorso a -5 dalla zona Playoff.L’Ecocity Futsal Cisterna sfida il Senise al Palacesaroni di Roma, con il poker realizzato dalla squadra di casa che approda ai Playoff, mentre il Senise deve accontentarsi dei Playout con soli 21 punti conquistati.Una partita con i riflettori puntati è quella tra United Aprilia e Real Terracina P.E.P., con gli ospiti che hanno ancora qualcosa da chiedere al campionato, cioè la salvezza, senza passare dai Playout.

Gli uomini di Cristian Trobiani vincono di misura 5-4, ma il risultato serve soltanto a salutare il campionato con una vittoria, nonostante la retrocessione, mentre gli ospiti escono dal campo sì sconfitti, ma conquistano la salvezza senza Playout. Alle ore 17:00 il campionato viene chiuso dall’ultima in classifica Città di Fondi, contro lo Spartak Caserta C5. Il risultato premia gli ospiti, che vincono per 5-1. I padroni di casa retrocedono, mentre i casertani chiudono a quota 32 punti. In questo turno di campionato, che ha chiuso la stagione il Junior Domitia ha riposato, ma con 5 punti di vantaggio sull’Alma Salerno approda ai Playoff. La classifica marcatori viene conquistata da Rennella (Junior Domitia) con 47 punti.

Lo Sporting Sala Consilina vola in A2



Al Palazzetto Dello Sport “Palapergola” di Potenza, gli uomini di Fabio Santarcangelo sfidano la capolista Sporting Sala Consilina che si trova ad un passo dalla promozione in Serie A2, in cui il primo match point è sfumato nella sfida casalinga contro l’Ecocity Futsal Cisterna. Il match si chiude con la vittoria schiacciante da parte degli uomini di Darci Folletto, con un netto 2-8. I salesi approdano alla Serie A2 nel giorno del compleanno del loro presidente, mentre la Città Potenza Calcio A 5 chiudono il campionato a +2 dalla zona Playout.