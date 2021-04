L’emergenza non ferma la Pro Loco di Stella Cilento: fiori per abbellire il paese

STELLA CILENTO. «L’Italia rinasce con un fiore» è il motto dell’importante campagna vaccinale in corso per uscire dall’emergenza covid. Uno spot che può adattarsi bene anche a Stella Cilento che grazie all’iniziativa della Pro Loco (in collaborazione con l’amministrazione) con l’arrivo della primavera e le minori restrizioni determinate dall’ingresso della Regione Campania in zona gialla, è pronta a mostrarsi in tutta la sua bellezza addobbata e vivacizzata con composizioni floreali installate al Capoluogo e nelle frazioni.

In questi giorni, infatti, alcuni volontari della Pro Loco di Stella Cilento, stanno provvedendo a posizionare dei fiori nei principali luoghi del paese. Un modo per rendere più accoglienti i borghi, già suggestivi con le loro peculiarità.

Il centro di Stella, le frazioni Amalafede, Droro , San Giovanni e Guarrazzano, hanno ricevuto la giusta attenzione. Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’associazione, Arturo Vassalluzzo, che ha ringraziato i cittadini per il loro contributo, invitandoli rispettare e garantire la giusta cura del verde pubblico.

Con l’arrivo della primavera, nella speranza di sconfiggere presto la pandemia, Stella Cilento grazie a questo piccolo gesto si rivela ancor più accogliente.