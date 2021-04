Il dottore Giuseppe Ippolito a Palinuro per presentare il suo ultimo libro

“Concentreremo le nostre risorse su attività di qualità e di notevole spessore culturale poiché le restrizioni dovute al covid19 non ci consentiranno eventi dai grandi numeri”. Così la Pro Loco di Palinuro annuncia una serie di iniziative in programma sul territorio. Tra queste l’incontro con alcuni autori e la presentazione dei loro manoscritti. Silvano Cerulli presidente dell’associazione, annuncia con grande entusiasmo e privilegio che il dottore Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’istituto Spallanzani di Roma e tra i massimi esponenti della comunità scientifica internazionale, sarà a Palinuro la prossima estate per presentare il suo libro COSA SARA’ scritto a quattro mani con Salvatore Curiale.

Come cambierà la nostra vita dopo la grande pandemia, di questo tratta il libro che raccoglie diverse testimonianze tra le quali quelle di Francesco de Gregori, Ferruccio de Bortoli e Lucia Annunziata. Il Luminare Giuseppe Ippolito, dagli anni 70 frequentatore di Palinuro, originario del Vallo di Diano e insignito pochi anni fa del premio Palinuro dall’amministrazione comunale di Centola, presenterà per la prima volta in provincia di Salerno il suo lavoro editoriale. I proventi del libro saranno interamente devoluti all’attività di ricerca dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma.