CM Gelbison e Cervati, Laurito: “dignità e professionalità a servizio del territorio

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, nota stampa del presidente della Comunità Montana Gelbison e Cervati Carmine Laurito che, in occasione della giornata della terra ha voluto fare il punto sul lavoro fatto presso l’Ente in favore del territorio, per la sua salvaguardia e la sua manutenzione.

Sin dal primo momento del mio insediamento alla presidenza della Comunità Montana Gelbison e Cervati, nel giugno del 2014, ho messo in atto tutte le mie forze per rafforzare il concetto di dignità del lavoratore. Questo principio, imprescindibile, doveva essere il caposaldo del mio mandato ed oggi sono soddisfatto di essere riuscito a far sì che chi lavora viene pagato in tempi celeri e sicuri. Non si poteva rimanere immobili di fronte a una emergenza così importante. Il bene che siamo chiamati a tutelare, difendere e promuovere, la natura, vero tesoro del nostro territorio, necessita della nostra attenzione, e sono i nostri operai a impegnarsi per questa missione. Ecco perché non potevo aspettare ulteriormente a far sì che il loro sporcarsi le mani, provvedendo a volte con il duro lavoro al ripristino di sentieri, messa in sicurezza di strade, pulizia di canaloni, i programmi anti incendio e tanto altro ancora, non fosse puntualmente pagato. Oggi siamo uno dei pochi enti montani che riescono a ottemperare puntualmente a questo dovere, e ciò è senza dubbio un vanto della nostra Comunità Montana.

Oltre a questo punto di partenza, anche la macchina amministrativa andava incoraggiata e il programma di riqualificazione interna ha fatto sì che si riuscisse a migliorare il lavoro di tutti. La riforestazione nei comuni di Novi Velia, Cannalonga e Moio della Civitella o riuscire a far approvare finalmente, dopo circa 30 anni, il Paf, il Piano di Assestamento Forestale, sono solo alcuni degli obbiettivi ottenuti dopo aver ottimizzato le risorse interne. In occasione della Giornata Mondiale della terra il nostro pensiero va alla tutela di questo bene prezioso, spesso oltraggiato anche nel nostro Cilento, invito quindi i nostri concittadini a custodire quella che madre natura ci ha donato, e che spesso violentiamo più o meno coscientemente.

C’è ancora molto da fare, il territorio ha urgenza di difesa, di sostegno e promozione, ma sono sicuro che avendo intrapreso positivamente il cammino, questo assetto politico raggiungerà presto altri importanti traguardi.