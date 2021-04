Amin Naghmouchi si presenta: “Mi candido a sindaco di Agropoli”

AGROPOLI. Al sindaco uscente Adamo Coppola e all’esponente del centro destra Giovanni Basile che lunedì ufficializzerà la sua candidatura, si affiancherà un terzo candidato a sindaco di Agropoli. Manca più di un anno alle amministrative ma in città si rivive il fermento che caratterizzava la politica locale prima dell’avvento di Alfieri. Il nome nuovo è quello di Amin Naghmouchi, originario della Tunisia ma da tempo residente ad Agropoli.

Si è fatto conoscere attraverso i social con alcuni video in cui non risparmia critiche all’attuale classe politica con la quale però vorrebbe anche confrontarsi in un pubblico dibattito.

Amin Naghmouchi ha 21 anni, studia giurisprudenza presso l’Università di Salerno e gestisce un’agenzia di social media marketing. Nonostante la giovane età non ha timori di candidarsi alla guida del comune e assicura che la sua lista è già pronta. Si chiamerà Agropoli Moderna.

«Amo follemente la mia città» dice convinto Amin Naghmouchi che politicamente si reputa «un liberale, progressista e riformista». «Sinteticamente parlando, un centrista. Né di destra, né di sinistra, ma dalla parte del popolo, dalla parte di tutti», aggiunge. Un referente a livello politico Amin ce l’ha, è Tommaso Pellegrino, capogruppo alla Regione Campania di Italia Viva a cui ha chiesto sostegno. In caso di risposta negativa nessun problema: «sarò candidato solo ed esclusivamente mediante la mia lista civica», conclude.