Sant’Angelo a Fasanella: comune assegna incarico per sviluppo turistico

SANT’ANGELO A FASANELLA. Il Comune, retto dal sindaco Gasapare Salamone, ha deciso di assegnare un incarico di collaborazione, in forma gratuita, propedeutico alla promozione turistica e alla valorizzazione dei siti UNESCO sul territorio.

L’incarico è stato affidato ad un ex dipendente pubblico, ora in quiescienza, che ha maturato una notevole esperienza nella Pubblica Amministrazione. La scelta è ricaduta su Francesco Rega, ex funzionario di Provincia e Regione dove si è interessato di turismo e cultura. E’ stato anche presidente Asis, del Patto Magna Graecia, direttore del centro per l’impiego di Sapri, commissario presso il consorzio Valli del Sele, Calore e Monte Stella. Grande conoscitore del territorio, la sua esperienza potrà essere utile per un Comune che vanta tantissime bellezze naturalistiche, storiche e culturali.

All’interno del territorio di Sant’Angelo a Fasanella vi sono infatti due siti UNESCO di rilevanza: l’Antece, che è una scultura rupestre risalante al V-IV secolo avanti Cristo e la Grotta dell’Angelo.

Al professionista il compito di redigere un piano per attrarre maggiormente turisti e visitatori in vista anche dell’imminente stagione estiva che si preannuncia importante poiché, nei nostri migliori auspici, sarà foriera di riaperture in linea con una campagna vaccinale maggiormente capillare.