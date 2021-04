Bevande solubili: caratteristiche e vantaggi

Le bevande solubili sono ormai ampiamente diffuse e rappresentano, specie per chi conduce uno stile di vita particolarmente frenetico, un’ottima alternativa a prodotti più tradizionali. Caffè, tè e camomilla in formato solubile sono solo alcune delle tante possibili alternative presenti in commercio: semplici e veloci da preparare consentono di risparmiare tempo sia per chi non ha troppo tempo da dedicare a infusi e simili, sia per chi non ha grande dimestichezza con la moka e gli infusori. Non tutte le bevanda solubili, però, a differenza di quanto si possa pensare, sono uguali: ciascun prodotto presenta delle caratteristiche specifiche che determinano il gusto e la qualità del risultato finale. In questo articolo vedremo come individuare i solubili migliori e quali sono i vantaggi che offrono rispetto a quelle più tradizionali.

I vari tipi di bevanda solubile

Le bevande solubili si presentano sotto forma di polvere, da sciogliere in acqua calda (o latte) per ottenere caffè, orzo, ginseng, cioccolata calda, tè, camomilla e tisane, ma anche integratori, succhi di frutta e bevande energetiche. I prodotti solubili vengono ottenuti per mezzo di processi industriali differenti; ciò consente di distinguere le bevande solubili in due grandi categorie: liofilizzati e agglomerati.

La liofilizzazione, detta anche crioessicamento, è un processo di lavorazione a freddo che prevede due fasi la surgelazione e la sublimazione; durante la prima, il prodotto viene portato ad una temperatura compresa tra – 30° e -50°; successivamente, la sublimazione viene indotta portando la temperatura attorno ai -20°. Le particelle di acqua residue vengono eliminate per mezzo di un ulteriore fase di lavorazione, che prevede l’essiccazione dei residui materiali della sublimazione a temperature non superiori ai 60°. Il principale vantaggio di questo processo di produzione è la capacità di preservare le caratteristiche principali del prodotto di partenza, in particolare odore, colore e sapore restano pressoché inalterati. Di contro, la liofilizzazione è una tecnica di trasformazione e conservazione più costosa di altre, il che determina un costo maggiore dei prodotto ottenuti tramite processi di questo tipo.

Le bevande solubili agglomerate, invece, sono ricavate per mezzo di una lavorazione a caldo (lo scopo è lo stesso: eliminare il contenuto di acqua all’interno delle materie prime).

Processi produttivi diversificati determinano anche alcune sostanziali differenze nel prodotto finale: le bevande liofilizzate, infatti, oltre a conservare meglio le prerogative organolettiche, si sciolgono più facilmente quando vengono a contatto con l’acqua calda mentre quelle agglomerate possono risultare più difficili da diluire.

I vantaggi delle bevande solubili

Il buon successo di mercato riscosso dalle bevande solubili può essere attribuito ad una serie di fattori distinti; il primo è certamente la praticità. Per preparare un caffè o un tè con un preparato solubile è estremamente semplice e non richiede che alcuni minuti; inoltre, non è necessario dotarsi di macchine apposite o elettrodomestici particolari. La preparazione della soluzione consente, in aggiunta, di regolare a piacimento l’intensità della soluzione aggiungendo la quantità desiderata di acqua calda.

Altro punto a favore per le bevande di questo tipo è certamente l’ampia scelta: come già accennato, in commercio è possibile reperire una vasta gamma di bevande solubili, non solo nei negozi o nei supermercati ma anche online, tramite e-commerce specializzati come Torocaffe. Anche grazie allo shopping online, il mercato dei prodotti solubili ha ampliato la propria offerta merceologica, arrivando ad includere anche preparati meno noti, come la crema di caffè, il latte scremato e la bevanda bianca.

Le bevande solubili, inoltre, consentono di ridurre gli sprechi: acquistando una confezione di grande formato, infatti, è possibile ottimizzare il consumo del prodotto e, al contempo, produrre una minore quantità di rifiuti, poiché si evita di acquistare un numero elevato di confezioni singole.