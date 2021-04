Agropoli, marciapiedi in via Giotto con fondi risparmiati

Nuove opere pubbliche ad Agropoli. Si tratta di piccoli interventi che miglioreranno l’aspetto e la sicurezza di alcune arterie cittadine e che verranno realizzate grazie ad opere residue da precedenti mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Nello specifico l’intervento riguarderà via Giotto, una delle arterie che si intersecano con via Risorgimento.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha previsto una spesa di 131mila euro di cui 91mila euro per i lavori. I fondi arrivano da un risparmio di 113 mila euro dai lavori per i fondali del porto; mentre altri 27mila euro arrivano dalle opere sulla viabilità a Mattine.

Attualmente via Giotto è sprovvista di marciapiedi adeguati. Quelli presenti appartengono per lo più ai condomini presenti o sono in cattivo stato di manutenzione.