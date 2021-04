23 aprile: oggi si festeggia San Giorgio

E’ il 113° giorno dell’anno, 16ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 252 giorni.

Santi del giorno

San Giorgio (Martire di Lydda)

San Marolo di Milano (Vescovo)

Sant’Adalberto di Praga (Vescovo e Martire)

San Giorgio è il protettore di alabardieri, fabbricanti d’armi, cavalieri, cavalli, militari, scout, lebbrosi e mariti.

Etimologia

Giorgio, dal greco “gheorgòs”, che vuol dire “agricoltore”, si è rapidamente diffuso in tutto il mondo occidentale, in particolare in Francia, Germania e Inghilterra, a partire dall’epoca bizantina.

Proverbio del giorno

Quando San Giorgio, viene in Pasqua, per il mondo c’è gran burrasca.

Aforisma del giorno

La confessione generosa e libera smorza il biasimo e disarma l’ingiuria. (M. de Montaigne)

Oggi è

Giornata mondiale del libro

Accadde Oggi

1946 – Brevettata la Vespa

Sei nato oggi?

La tua serenità interiore è tale che nulla riesce a turbarla. Hai una carattere accomodante, paziente e affettuoso. Intorno a te si respira calma ed armonia. La tua casa è accogliente, il partner ti adora e i figli sono felici. Il lavoro, a questo punto è proprio secondario, c’è e ci sarà sempre, gli dedicherai le giuste energie ed otterrai il giusto guadagno, ma non permetterai mai che la carriera venga prima degli affetti.

Celebrità nate in questo giorno

1564 – William Shakespeare

1928 – Shirley Temple

1938 – Milena Vukotic

Scomparsi oggi

1993 – Guido Carli

1616 – William Shakespeare