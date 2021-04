Doppio incidente ad Agropoli e Capaccio: c’è un ferito

Doppio incidente stradale, ad Agropoli e Capaccio Paestum. Nella città dei templi, in viale della Repubblica, un’auto dopo lo scontro con un’altra vettura per cause da accertare è finita fuori strada rischiando di terminare la sua corsa in una cunetta. Per fortuna l’automobilista è uscito illeso dal mezzo senza grosse conseguenze. Sul posto i carabinieri della locale stazione.

Incidente anche ad Agropoli in località Marrota. In questo caso si sono scontrate frontalmente due mezzi: un gip e un furgone.

Probabilmente uno dei mezzi ha invaso l’opposta corsia. Ad avere la peggio il conducente di quest’ultimo mezzo, trasferito in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli uomini della polizia municipale agli ordini del comandante Sergio Cauceglia.