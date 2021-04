Sporting Sala Consilina: pari interno con l’Ecocity Futsal Cisterna

Il 25° turno del campionato riguardante il Calcio a 5, Serie B, Girone F è terminato oggi con il recupero della partita tra Sporting Sala Consilina e l’Ecocity Futsal Cisterna al Polo Sportivo Cappuccini di Sala Consilina alle ore 16:00. I padroni di casa sono chiamati a recuperare l’ultima partita, si presentano con molti successi alle spalle, ma soprattutto nelle ultime due partite vinte nettamente in doppia cifra. Gli ospiti cercano un successo sul campo della capolista per avvicinarsi alla terza posizione occupata dall’A.P. Calcio A 5.

SPORTING SALA CONSILINA – ECOCITY FUTSAL CISTERNA 3- 3

Attimi di panico negli ultimi nove minuti di gioco del primo tempo per il portiere dell’Ecocity Futsal Cisterna per aver picchiato la testa sul terreno di gioco, per parare il tiro di Morgade (Sporting Sala Consilina), costretto ad uscire per precauzione con l’assistenza dello staff sanitario, lasciando spazio tra i pali a Chinchio. I salesi passano in vantaggio con la rete di Bavaresco (quota 10 gol), per poi raddoppiare con Brunelli( quota 35). Gli ospiti accorciano le distanze con Sardella Dell’Agnol (stessa quota di Bavaresco), andando all’intervallo 2-1 per lo Sporting Sala Consilina.

Nella ripresa Oscar riporta a due reti di vantaggio la propria squadra, ma gli uomini di Simone De La Bella non si arrendono e riaprono i giochi con la rete di Lara. Il colpo di scena arriva all’ultimo secondo di gioco con la rete di Menini, che consegna un punto alla sua squadra che nell’ultimo turno di campionato cercherà di dare il tutto per tutto ad agganciare il terzo posto. I salesi si vedono la vittoria sfuggire all’ultimo secondo, riuscendo ad ottenere il pareggio che porta i cilentani a giocarsi nell’ultima giornata di campionato la promozione in Serie A2, con la classifica che vede gli uomini di Darci Folletto a +2 dal Benevento C5.