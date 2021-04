Capaccio, al comune l’ex Tabacchificio di Cafassso

Il complesso immobiliare dell’ex Tabacchificio, ubicato in località Cafasso, è ora a disposizione della Città di Capaccio Paestum. Il Comune, infatti, accogliendo l’invito del Curatore del fallimento “Vecchio Borgo Srl”, ha partecipato e, unico offerente, si è aggiudicato l’asta per la locazione dell’immobile, per l’importo di euro 50.000 annui.

La scelta dell’amministrazione comunale, retta dal sindaco Franco Alfieri, s’inserisce nell’ottica di un futuro acquisto dello stabile, un immobile che è esempio di archeologia industriale.

«Capaccio Paestum ha a disposizione una struttura in più – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Abbiamo manifestato interesse all’acquisizione del complesso immobiliare dell’ex Tabacchificio mediante locazione, con l’obiettivo preciso di acquistare l’immobile appena sarà possibile. Lo abbiamo fatto non solo per l’importante valore storico-culturale dell’edificio, ma anche per poter mettere a disposizione della collettività un altro spazio, un contenitore prestigioso e imponente da utilizzare per realizzare attività di pubblico interesse all’altezza della storia e dello splendore della Città di Capaccio Paestum, a iniziare dalla prossima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico».