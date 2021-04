Cade in un fiume, salvato da un cittadino di Montesano

Cade nel fiume ma viene salvato grazie all’intervento di un cittadino oroginario di Montesano sulla Marcellana. Accade in Francia. A dare la notizia è stato il sindaco del centro valdianese Giuseppe Rinaldi che ha condiviso il post di ringraziamento di Caroline Cayeux, primo cittadino di Beauvois, dove è avvenuto il salvataggio. Sabato scorso una persona è caduta nel fiume Thèrain e Michele Germino, originario di Montesano, ma da tempo residente nel popoloso comune ubicato nel nord della Francia, insieme ad un’altra persona si è tuffato nel corso d’acqua ed ha tratto in salvo la persona che nel frattempo stava per essere trascinata via dalla corrente.

“Senza il loro intervento – ha dichiarato il sindaco di Beauvais – le sorti della persona caduta nel fiume sarebbero state ben diverse. Presto li incontrerò per poterli ringraziare personalmente”.

“Mi piace condividere la notizia di quanto accaduto, pochi giorni fa, in una località francese, – ha scritto il sindaco di Montesano sulla Marcellana sul suo profilo Facebook – dove un nostro valido montesanese, Michele Germino, si è distinto in un atto davvero coraggioso ed eroico nel salvare una persona in difficoltà che stava essere portata via dalle acque di un fiume. È motivo di orgoglio per tutti noi quanto fatto da Michele il quale ha mostrato altruismo, valori, coraggio e generosità che gli rendono onore e che contemporaneamente lo rendono alla sua cittadina di origine. Grazie Michele! Sei stato davvero coraggioso e altruista! Queste sono le belle storie da raccontare!”.