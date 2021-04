Vallo: studenti del “Parmenide” impegnati in gare di greco e latino

VALLO DELLA LUCANIA. Sono 66 gli studenti da tutta Italia che parteciperanno da oggi, martedì 20 e mercoledì 21 aprile, all’edizione 2021 del Certamen Carolinum “Francesca Meletti”, la gara di traduzione dal greco e dal latino tra gli studenti dei licei classici e scientifici, promossa per il terzo anno a livello nazionale, dal liceo classico e linguistico Muratori-San Carlo di Modena.

Gare di greco e latino: studenti cilentane impegnati nel Certamen Carolinum

L’iniziativa quest’anno si svolge per la prima volta on line, a causa dell’emergenza Covid-19, dopo l’annullamento dell’edizione dello scorso anno e vede porotagonisti anche gli studenti cilentani.

Tra quelli che si cimenteranno al Certamen Carolinum, infatti, ci sono anche gli alunni del “Parmenide” di Vallo della Lucania. Saranno chiamati a confrontarsi con brani, tra gli altri, di Cicerone, Livio, Seneca, Quintiliano, Tacito, Lisia, Isocrate, Senofonte e Plutarco; oggi sono in programma le prove di latino, domani quelle di greco.

Le scuole partecipanti

Oltre alla scuola vallese e a quelle scuole modenesi, partecipano all’inizativa altri 12 istituti collegati on line da tutta Italia: dalla provincia di Napoli il liceo “Carducci” di Nola, il “Levi” di Marano, “Imbriani” di Pomigliano d’Arco e “Quinto Orazio Flacco” di Portici; poi il “Palmieri” di Lecce, “Benedetto da Norcia” di Roma e “Vian” di Bracciano, “Leonardo da Vinci” di Villafranca in Lunigiana in provincia di Massa Carrara, “Galvani” di Bologna, “Parodi” di Acqui terme in provincia di Alessandria, “Sacra famiglia” di Torino e “Zucchi” di Monza.

I premi

Le premiazioni si svolgeranno, sempre on line, il 29 maggio; in palio ci sono un primo premio da 600 euro, un secondo premio da 400 euro e il terzo premio da 300 euro.

La commissione esaminatrice, formata da ex-docenti dei licei cittadini, sarà presieduta da Renzo Tosi, docente di Lingua letteratura greca all’Università di Bologna.