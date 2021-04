Come arrotondare lo stipendio: 10 idee

Se anche tu cerchi un’alternativa al tuo lavoro principale, ti suggeriamo 10 idee da prendere seriamente in considerazione.

1) Apri un negozio di dropshipping

Sfruttando a tuo vantaggio il web e le tue conoscenze informatiche, potresti provare ad aprire un negozio dropshipping.

Si tratta di un modello business molto versatile che ti consente di gestire un e-commerce senza enormi investimenti iniziali e senza dover gestire un magazzino.

Dopo aver aperto un sito e-shop, ti basterà prendere gli ordinativi dei tuoi clienti e girarli direttamente al fornitore, il quale si occuperà di spedire il prodotto all’acquirente.

Decidi tu a quanto vendere la merce, non avrai bisogno di una sede, di un magazzino o di dipendenti, ma ti basterà avere un PC e una connessione ad internet.

2) L’affiliate marketing

In alternativa, sempre sul web, puoi provare l’affiliate marketing, altro valido strumento di guadagno che ti permette di fare qualche soldino online.

Il marketing degli affiliati si basa su delle prestazioni: un’azienda X paga i suoi affiliati per ogni visitatore o cliente guadagnato grazie agli sforzi di marketing.

Dovrai aprire un sito web, o un blog, assicurarti un ampio seguito e utilizzare la tua pagina per sponsorizzare le attività di altre aziende.

Se sarai abbastanza convincente da convertire i tuoi visitatori in potenziali clienti del brand che stai promuovendo, andrai a ricavare una buona percentuale dal fatturato di quel brand.

3) Fare il dog sitter

Se ami i cani, ami andare a passeggio e hai una buona flessibilità di orari, il dog sitter potrebbe essere il secondo lavoro adatto a te.

Molte persone, a causa del lavoro e degli impegni di tutti i giorni, hanno problemi a prendersi cura costantemente dei loro amici a quattro zampe.

Hanno pertanto bisogno di qualcuno che li porti a spasso o li faccia mangiare al posto loro. La tariffa dei dog sitter è abbastanza buona, considerato che per quanto sia un lavoro di responsabilità è anche abbastanza divertente da fare.

4) Diventa Social Media Manager

Per chi trascorre molte ore sui social durante il tempo libero, si potrebbe tramutare questa passione in lavoro.

Diventare social media manager oggi è conveniente e soddisfacente, in quanto trattasi di un lavoro ben retribuito e che si può svolgere anche da casa e che, almeno nella prima fase, può essere anche un secondo impiego per arrotondare.

Quello che devi fare è gestire le pagine social delle aziende, essere attivo e rimanere in campana ad ogni costante aggiornamento.

5) Arrotondare con le scommesse

Online vi sono vari manuali anche gratuiti che spiegano le migliori strategie dei bettor professionisti.

Le strategie sulle giocate singole e sulle scommesse live sono quelle che vanno per la maggiore.. Anche scommettere su siti online selezionando solo le piattaforme che offrono le quote migliori è un punto fondamentale da non trascurare.

L’importante è non lasciar farsi prendere dal cuore, per giocare con gli eventi sportivi è necessario essere freddi e calcolatori.

6) Sondaggi Retribuiti

Ci sono molti siti web che danno la possibilità agli iscritti di ricevere un compenso per rispondere a delle domande.

Sebbene non si guadagni un capitale iscrivendosi a più di un sito, a fine mese con i sondaggi retribuiti potresti racimolare una bella somma, da impiegare per le tue spese o per i tuoi sfizi.

7) Diventare un tutor online

Vuoi trasmettere le tue conoscenze agli altri, senza doverti muovere da casa? Prova a diventare tutor online.

Ci sono molte piattaforme in cui potersi iscrivere e dove trovare studenti che hanno bisogno di qualcuno che li segua in una specifica materia.

Esistono infinite possibilità, e per fare la differenza, tu basterà offrire un servizio di qualità, a prezzi concorrenziali.

Se gli studenti ti lasceranno opinioni positivi, non sarà difficile per te conquistarti ampi consensi sulla piattaforma ed essere contattato da altri utenti all’occorrenza.

8) Registra e vendi video corsi o webinar

Se hai una conoscenza specifica su un argomento in particolare, potresti cimentarti nella realizzazione di video corsi o di webinar (seminari interattivi online).

Sarà un modo divertente e anche culturalmente valido per “vendere” le tue competenze, sotto forma di video. Se pensi possa essere il lavoro adatto a te ma non hai esperienza di video making, affidati ai numerosi software gratuiti disponibili sul web che ti aiuteranno a sviluppare dimestichezza con la parte tecnica di questo lavoro.

9) Fare ripetizioni

Sei libero durante il pomeriggio e ti piace avere a che fare con bambini e ragazzi i che vanno a scuola? Allora prova a spargere la voce in giro per dare ripetizioni private.

Volendo potresti seguire anche qualche matricola universitaria, tutto sta nel tempo che hai a disposizione da dedicare a questo secondo lavoro e nella pazienza.

Sì perché per quanto bello e soddisfacente, si tratta pur sempre di un lavoro fatto solo per i più tolleranti, perché soprattutto con i bambini, ci vuole molto self-control.

10) Fare il cameriere

Tra lavoratori part time e studenti, quello del cameriere è il lavoro perfetto.

Sebbene esista una scuola che forma appunto i professionisti del settore ristorazione, nei weekend lavorare in una pizzeria o al bar di un amico, potrebbe aiutare molte persone a guadagnare quel centinaio di euro in più al mese, che sicuramente non guastano.