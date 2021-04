Campania prima per contagi, centro-destra attacca De Luca

“Anche ieri la Campania è stata la Regione con più contagi d’Italia e con la percentuale di tamponi positivi nettamente superiore al 10 per cento. Se si considera che la Campania è anche la regione con il maggior numero di attualmente positivi, oltre 90mila, e che la campagna vaccinale segna il peggior dato d’Italia (appena il 5,1 per cento della popolazione secondo l’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe) il disastro è servito”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.

“De Luca continua a vantare modelli e a polemizzare con il mondo ma la realtà lo condanna clamorosamente”, dice il parlamentare salernitano.

Ieri in Campania il bollettino ha fatto registrare un’incidenza dei contagi superiore al 13%. L’incubo delle classi economiche è che si avverino le previsioni per cui tra due settimane la Regione ripiomberà in zona rossa.