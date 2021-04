Vallo della Lucania: bando per la gestione dei campi da tennis in via Cafasso

VALLO DELLA LUCANIA. Il Comune, retto dal sindaco Antonio Aloia, ha deciso di approvare un nuovo schema di avviso pubblico per l’affidamento in gestione dei tre campi da tennis di via Cafasso.

Infatti è scaduta la recente concessione quinquennale affidata all’ASD Tennis Club Vallo Giuseppe Barrella: c’è quindi bisogno di una nuova gara per la concessione (canone annuo fissato in 1842 euro) fino al 2026.

A carico dell’amministrazione resteranno solo gli interventi di manutenzione straordinaria. Stabiliti gli elementi di valutazione per la graduatoria: un punto verrà assegnato per ogni anno di regolare gestione (fino ad un massimo di dieci), 0,25 per ogni iscritto F.I.T. e 5 punti per un sodalizio con sede nel comune di Vallo della Lucania.

I concorrenti dovranno inoltre presentare due buste: nella A con la documentazione amministrativa, nella B con l’offerta tecnica di gestione dell’impianto specificando cosa viene fatto per garantire l’accessibilità a tutti, per il servizio di vigilanza, per la pulizia dell’impianto e quali sono le attività sportive che si intendono praticare.

Le tariffe per l’utilizzo della struttura dovranno essere approvate dall’Amministrazione prima dell’affidamento definitivo dell’impianto.