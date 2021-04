Serie C Gold: la New Basket Agropoli resta al secondo posto

La seconda giornata di ritorno del campionato di basket, Serie C Gold del Girone B è iniziata sabato 17 alle ore 18:00 al Palazzetto di Cercola, con la sfida tra Cercola Basket e Basketball Lamezia, che ha visto la capolista vincere 74-75 in trasferta, conquistando la sesta vittoria di fila. Alle ore 18:30 la sfida tra Angri Pallacanestro e Bim Bum Basket Rende al Palasport di Angri, un match che i padroni di casa vorrebbero conquistare per provare ad ottenere i primi punti.



Il risultato sorride agli uomini di Costgliola Di Fiore Massimo, che ottengono il successo con il risultato di 75-73, accorciando le distanze sul Cercola Basket, mentre gli ospiti non riescono ad approfittare dello scontro diretto tra New Basket Agropoli e Pallacanestro Salerno. Nella giornata di ieri, alle ore 19:00 al Palasport Di Concilio di Agropoli, si è concluso il turno di campionato con lo scontro diretto tra New Basket Agropoli e Pallacanestro Salerno, con la vittoria dei cilentani per 74-61 e consente a padroni di casa di agganciare proprio la squadra salernitana a quota 8 punti.

LA CLASSIFCA P.TI

Basketball Lamezia 12 New Basket Agropoli 8 Pallacanestro Salerno 8 Bim Bum Basket Rende 6 Cercola Basket 6 Angri Pallacanestro 2