Piaggine: M5S sollecita promozione Comunità energetiche

Le comunità energetiche rinnovabili consentono ai cittadini di partecipare da protagonisti nella transizione ecologica.

Recependo in anticipo la Direttiva RED II, infatti, l’Italia ha reso possibile la condivisione dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili tra più cittadini. Con le nuove disposizioni è possibile consumare energia pulita, pagandola di meno.

Ecco perché questa mattina è stata protocollata presso il Comune di Piaggine un’istanza avente ad oggetto la promozione di comunità energetiche rinnovabili, a firma della senatrice del Movimento 5 Stelle Felicia Gaudiano e degli attivisti Federico Salerno e Federico Vairo. L’obiettivo è sollecitare l’avvio di tali iniziative e farle conoscere ai cittadini.

I consumatori di energia elettrica possono associarsi per realizzare configurazioni di autoconsumo collettivo, che può essere attivato da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio, purché i soggetti diversi dalle famiglie non producano energia come attività principale. Alle comunità energetiche possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello condominiale, purché siano tutti collegati alla medesima cabina di trasformazione dell’energia di media/bassa tensione e la partecipazione alla Comunità energetica rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale.

“È fondamentale promuovere sul territorio le Comunità energetiche. Sono troppi i cittadini che sono all’oscuro di questa grande novità”, evidenziano dal Movimento 5 Stelle, impegnato per far conoscere e proporre le Comunità Energetiche nei territori.