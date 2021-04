La fame nel mondo, gli alunni dell’IC Casal Velino incontrano missionaria

Un pomeriggio emozionante quello che gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, assieme a docenti e genitori, hanno trascorso venerdì 16 aprile. Un incontro virtuale con Pina Rappo, volontaria in Etiopia nella Missione di Getche, che attraverso i suoi racconti ha permesso a tutti di viaggiare con la mente e giungere nella sua seconda casa, l’Africa.

Una testimonianza straordinaria e unica, arricchita da aneddoti, anche molto divertenti, vicende vissute e tanta consapevolezza. “Aiutare gli altri rende felice prima te” dice Pina. Molteplici le domande che gli alunni le hanno riservato, e immensa è stata la voglia di fare qualcosa per tutti i bambini di cui Pina Rappo ha raccontato. Ed è proprio per questo che la Scuola abbraccerà l’iniziativa portata avanti da Pina ormai da anni.

Grazie alla comunità di Acquavella, di cui è originaria, e al contributo di tanti altri cilentani, tanti sono stati gli aiuti umanitari giunti in Etiopia: vestiti, scarpe, giochi, medicinali e materiale didattico. Anche l’IC Casal Velino allestirà un punto di raccolta dove ogni alunno potrà donare quegli indumenti ormai piccini per essere indossati, o quel giocattolo che è su in soffitta, ormai in disuso, che di certo renderà felice un altro bambino dall’altra parte del mondo.

L’attività svolta, rientra nella programmazione di Educazione civica relativamente alla riflessione degli obiettivi 1 e 2 dell’Agenda 2030.