Cilento: ecco “Cuordolio”, la mozzarella di bufala con il cuore di olio extravergine

Un matrimonio fra la mozzarella al latte di bufala e l’olio extra vergine di oliva di eccellenza.

È “Cuordolio”, un nuovissimo prodotto gastronomico, frutto dell’unione di due aziende del Cilento: la Tenuta Chirico e il Frantoio Marsicani.

Un’idea che prende vita proprio nella patria della famosa dieta mediterranea, grazie ai due illuminati imprenditori:

Silvia Chirico, imprenditrice casearia di Ascea Marina e Nicolangelo Marsicani, imprenditore oleario di Sicilí.

Nella loro continua ricerca di innovazione, dopo mesi di studio, prove e tentativi, Silvia e Nicolangelo hanno sortito un risultato eccellente e premiante per le loro due aziende.

La Tenuta Chirico, è un’azienda agricola e zootecnica che opera da oltre 50 anni, ad Ascea Marina, condotta dalla famiglia, con la lungimiranza di papà Benedetto e i figli Giovanni, Maria e Silvia, un’azienda che ha una forte spinta innovativa verso l’ambiente, tant’è che si è dotata di un impianto di biogas.

Il Frantoio Marsicani, produce e commercializza olio di eccellenza dal 1928 ed è condotto da Nicolangelo che mira e spinge verso una continua ricerca nell‘innovazione, sia pur nell’assoluto rispetto della tradizione cilentana.

«Da terra e terra, da famiglia a famiglia, da passione a passione», è il motto che i due lungimiranti imprenditori hanno adottato, per raccontare le loro storie e le loro passioni: amore per la terra, collaborazione e sintonia familiare, passione per l‘agricoltura, affezione per il Cilento.

E così che nasce la magia di “Cuordolio”, dalla contaminazione positiva di questi due prodotti, il quale sarà presentato in diretta streaming, il 22 aprile 2021, alle ore 11.30, attraverso i dettagli e i commenti di giornalisti, esperti, nutrizionisti e alimentaristi.

Interverranno infatti durante l‘evento in diretta Carlo Cambi, giornalista e autore televisivo (Linea Verde Rai 1) di Macerata, Giustino Catalano, gastronomo, food comunicatore, di Napoli, Fiammetta Nizzi Grifi, agronoma cultrice di Olio Evo, di Firenze, Claudio Porchia, scrittore, giornalista enogastronomico, di Sanremo, Raffaele Sacchi, docente di Tecnologia Alimentare alla Federico II di Napoli e Tiziano Riverso, Cartoonist, vignettista al Festival di Sanremo, di Busto Arsizio. Conduce Maria Antonietta Palumbo, giornalista.

L’evento in diretta potrà essere seguito dalle pagine: You Tube “Frantoio Marsicani”, e Facebook “Tenuta Chirico” e “Frantoio Marsicani”.