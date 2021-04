Capaccio, nuove direttive per i lavori in via Magna Gracia

CAPACCIO PAESTUM. Novità per via Magna Graecia. Nell’ambito dei lavori relativi al progetto “di rifunzionalizzazione ed adeguamento dell’asse viario” (costo complessivo 6,5 milioni), l’amministrazione comunale ha dato alcune indicazioni alla direzione dei lavori al fine di verificare la possibilità di porre in essere alcuni interventi finalizzati a migliorare ulteriormente l’aspetto della zona

Nello specifico è stato chiesto per la pubblica illuminazione di uniformarsi alle soluzioni tecniche e tipologiche, in fase di progettazione, per l’adeguamento di Corso Italia. Non solo: l’Ente ha invitato a recepire le richieste già concordate con i privati per la sistemazione delle aree antistanti alcuni condomini con l’obiettivo di rendere gli interventi omogenei e compatibili con la fruizione degli spazi antistanti. Al contempo si punta ad avviare un confronto con i proprietari delle altre unità immobiliari prospicienti i marciapiedi al fine di condividere una soluzione tecnica che consenta maggiore fruibilità e pregio estetico (in attesa di ciò è stato chiesto di sospendere parzialmente i lavori nel tratto Cafasso – Borgo Nuovo).

Infine l’Ente ha chiesto verificare la possibilità economica di integrare le piante di platano mancanti sull’itera strada al fine di migliorarne l’estetica.