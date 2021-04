Agropoli: uno sportello informatico gratuito per assistenza agli utenti

AGROPOLI. Un servizio gratuito in favore dei cittadini che hanno difficoltà con il mondo dell’informatica in un periodo in cui la digitalizzazione sta coinvolgendo diversi servizi. In molti, soprattutto i più anziani che non hanno amici o familiari in grado di aiutarli, si trovano così spaesati in un settore di cui non sono pratici. Ecco, allora, che ad Agropoli c’è chi ha deciso di garantire loro il necessario supporto.

L’associazione AltroSpazio (in collaborazione con Camminare Insieme) ha annunciato la nascita dello Sportello di Supporto Informatico, completamente gratuito per tutta la comunità.

Sportello informatico: i servizi

“In una società in cui la digitalizzazione è sempre più indispensabile anche per svolgere le più semplici attività, lo scopo dello sportello è quello di dare assistenza alla comunità di riferimento al fine di offrire una digitalizzazione amica e non ostile, soprattutto verso le fasce di popolazione più anziane”, spiegano dall’associazione.

Vengono erogati i seguenti servizi: Prenotazioni ed informazioni sulla campagna vaccinale; Creazione profilo SPID; Supporto agli studenti universitari per le pratiche inerenti l’iscrizione, la borsa di studio o per la ricerca di posti letto.

“Lo sportello – fanno presente i volontari – nasce da una attenta analisi sulle problematiche che i concittadini devono affrontare quotidianamente e dalle richieste di questi ultimi per risolverle. Proprio per tale motivo, l’associazione non si limita ad offrire questi servizi ma invita la comunità a mettersi in contatto per implementare gli stessi”.

Lo Sportello di Supporto Informatico è aperto al pubblico il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso Viale Lombardia 3 (plesso Avis) ad Agropoli.