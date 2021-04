Agropoli, estate alle porte: parla il consigliere Franco Di Biasi

Agropoli , perla del Cilento, è da anni la meta turistica di numerose famiglie. La parola estate, per Agropoli, significava manifestazioni di svago, intrattenimento e di cultura, significava spettacoli teatrali e tanto altro ancora. Purtroppo anche quest’anno la stagione estiva inizierà con un lieve ritardo dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Ma il consigliere Franco di Biasi, in un lungo post, afferma: “Estate 2021 alle porte. Agropoli si prepara ad una stagione breve. Dobbiamo, però, essere pragmatici e cercare di far ripartire un settore gravemente penalizzato dalla pandemia: gli operatori turistici nutrono grande speranza verso i prossimi mesi estivi. I commercianti di Agropoli stanno facendo un gran lavoro di cooperazione e noi amministratori dobbiamo impegnarci a sburocratizzare le procedure per far partire il tutto nel migliore dei modi e nella massima sicurezza (…) Dobbiamo guardare al futuro con fiducia. Lanciare messaggi quali riscoperta delle bellezze del proprio paese, tra natura, mare e borghi medievali.”

Abbiamo dunque intervistato Franco di Biasi, consigliere comunale del territorio agropolese:

La città di Agropoli, nonostante l’emergenza sanitaria, è ancora dotata di tutti i comfort?

Da amministratore di questo territorio confermo che facciamo il massimo per rendere la nostra cittadina dotata di tutti i comfort e servizi, che ogni turista spera di trovare all’arrivo. Naturalmente non sempre tutto è semplice, ma Agropoli si presta ottimamente quale meta turistica ideale e non viene di certo definita a caso “Perla del Cilento”.

Quali sono le attrazioni che consiglieresti a un nuovo visitatore? Perché , tra i tanti paesi cilentani, scegliere proprio Agropoli?

Agropoli vanta di acque cristalline, da anni premiate con “Bandiera Blu”, dunque la prima tappa che consiglierei sono la bellissima baia di Trentova e San Francesco le quali rappresentano il cuore del nostro patrimonio naturale e sono l’ideale per gli amanti dello snorkeling. Chi arriva ad Agropoli per la prima volte non può non visitare il porto che, grazie al “Metrò del mare”, è ben collegato con le isole e la vicina costiera, sia cilentana che amalfitana.

Il centro storico è un fermento di cultura, con gli scaloni antichi, il simbolo della Porta di Agropoli e il “Castello Angioino Aragonese” , da dove è possibile ammirare una vista mozzafiato. Il lungomare, costellato da palme e ricco di stabilimenti balneari attrezzati e spiagge libere è il luogo ideale per passeggiare e assaggiare la gelateria artigianale dei nostri commercianti. Infine, l’ Oasi naturalistica di Tresino, inaugurata l’estate scorsa offre agli amanti del trekking la possibilità di rilassarsi tra la vegetazione magica dei sentieri.

Agropoli è tutto questo! Se poi la associassimo alla grande cucina tipica, figlia della Dieta Mediterranea, che i ristoratori locali hanno sposato e con gentilezza servono i nostri visitatori, la meraviglia è allo stato puro!

In vista dell’Estate quali sono le priorità di voi amministratori?

La priorità assoluta di noi amministratori, giustamente, di fronte a cotante bellezze, è rendere tutto fruibile e confortevole per chi ci raggiunge. Ogni anno cerchiamo di predisporre tutto al meglio: dalla cura all’estetica, l’ordine, la pulizia, i servizi presso le spiagge, gli eventi di attrazione culturale, e soprattutto, quest’anno più che mai, la sicurezza e pieno rispetto delle normative Covid in corso. Dunque, non mi resta che dire: “Ci vediamo quest’estate ad Agropoli!”