19 aprile: oggi si festeggia Santa Emma

E’ il 109° giorno dell’anno, 16ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 256 giorni.

Santi del giorno

Sant’Espedito di Melitene (Martire)

Sant’Emma di Sassonia (Vedova)

San Leone IX (Papa)

Etimologia

Emma, il nome alquanto diffuso in Italia, anche se oggi meno attestato, deriva dal personale tedesco “Imma” o “Emma”, già presente in epoca altomedioevale, significante “nutrice”.

Proverbio del giorno

Aprile sparagiaio, maggio cerasaio.

Aforisma del giorno

La malattia si avverte, la salute poco o punto. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1987 – Prima tv dei Simpson

Sei nato oggi?

I nati il 19 aprile tentano di esercitare un solido controllo su tutto ciò che fanno. Le mete che si prefiggono possono sembrare irraggiungibili agli altri, ma per loro si tratta solo di una questione di tempo. Il controllo, più che la leadership, è il loro obiettivo primario. Produrre oggetti o idee è estremamente importante per loro; amano adoperarsi per migliorare i prodotti degli altri, vivificandoli o rendendoli più attraenti.

Celebrità nate in questo giorno

1957 – Lilli Gruber

1932 – Fernando Botero

1953 – Sara Simeoni

Scomparsi oggi

1882 – Charles Darwin

1906 – Pierre Curie