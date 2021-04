Castellabate, 7 nuovi contagi: anche due studenti

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha comunicato 7 nuovi casi positivi a Castellabate; sono appartenenti a 3 nuclei familiari diversi.

Tutte le persone in questione hanno avuto contatti con casi precedenti e tutti sono già in isolamento da giorni.

“Purtroppo sono coinvolti due minori frequentanti la scuola primaria del plesso di Santa Maria.

Per la classe I^ b, ho sollecitato la Dirigente a disporre la dad in attesa di disposizioni da parte dell’Asl – ha spiegato il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri – Per quanto riguarda il minore frequentante la classe IVb è stato accertato che il bambino ha frequentato la scuola fino a venerdì 9 aprile ,che il contatto con i casi risultati poi positivi è avvenuto solo nella serata dello stesso giorno e che da allora è rimasto in isolamento volontario con la sua famiglia”.

In città al momento si registrano 32 contagiati. “Stiamo monitorando costantemente tutta la situazione epidemiologica in stretta sinergia con l’Asl – ha concluso Maiuri – Vi rinnovo fortemente l’appello al senso di responsabilità anche in considerazione del fatto che da domani la Campania diventerà Zona arancione con regole meno restrittive e con l’apertura di tutti i negozi e di altre attività.

Nel frattempo stiamo procedendo con la campagna vaccinale”.