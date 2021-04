Maltempo in Cilento: entro il 30 aprile le domande per i ristori

Maltempo nel Cilento e Golfo di Policastro, c’è l’avviso pubblico per la ricognizione dei danni per gli eventi del 16, 17, 20 e 21 novembre; 2 e 3 dicembre 2020. I soggetti interessati, privati cittadini, persone fisiche e giuridiche, titolari di attività, potranno trasmettere entro il prossimo 30 aprile l’elenco dei danni subiti compilando un’apposita scheda reperibile sui siti dei comuni o su quello della Regione Campania.

Le stesse andranno poi presentate all’ufficio protocollo del proprio comune di residenza. I contributi saranno riconosciuti solo nella parte non coperta da eventuali polizze assicurative; non saranno prese in considerazione richieste presentate in maniera difforme da quanto stabilito dal bando e suoi allegati.

Le richieste non comportano un automatico riconoscimento dei finanziamenti. Possono presentare domanda i cittadini di Vibonati, Torre Orsaia, Santa Marina, Centola, Cicerale, Sapri, Roccagloriosa e Montecorice.